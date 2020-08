Torino, volantini dopo le molestie alla figlia: “Vi sto cercando” (Di sabato 1 agosto 2020) dopo che una ragazzina di 15 anni ha subito molestie a Torino il padre ha appeso dei volantini rivolti ai colpevoli. Una ragazza di 15 anni ha subito delle molestie a Torino nel quartiere Santa Rita, a nord di Mirafiori. Verso le 23.15 la ragazza stava tornando a casa quando quattro ragazzi di circa 25 anni hanno cominciato a seguirla. La sua prontezza di riflessi le ha evitato una violenza da parte dei quattro assalitori, ma lo shock è stato comunque grande. Per questo motivo il padre della ragazza ha deciso di appendere dei volantini in giro per il quartiere. Nel testo del volantino il padre fa chiaramente capire che è in grado di riconoscere i quattro aggressori grazie a dei tratti particolari: ad esempio uno degli assalitori ha un tatuaggio sotto ... Leggi su bloglive

