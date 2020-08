Tifosi Entella seguono gara da gru (Di sabato 1 agosto 2020) ANSA, - GENOVA, 01 AGO - "Per l'Entella non ci sono confini", raccontano i protagonisti. Sono i sei Tifosi che ieri sera hanno affittato tre gru e hanno visto l'ultimo match di campionato a Chiavari ... Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : VIDEO I #tifosi sulle #gru, le esultanze e... Che spettacolo l'ultima di #SerieB! - DAZN_IT : A Chiavari i tifosi dell'Entella seguono la propria squadra da una gru ?? #SerieBKT #ENTCIT #DAZN - Marcel_Bel89 : Tifosi Entella seguono gara da gru - debatedeportiv5 : RT @Gazzetta_it: VIDEO I #tifosi sulle #gru, le esultanze e... Che spettacolo l'ultima di #SerieB! - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: VIDEO I #tifosi sulle #gru, le esultanze e... Che spettacolo l'ultima di #SerieB! -

Ultime Notizie dalla rete : Tifosi Entella

Salvezza già in tasca, testa libera per chiudere al meglio questa Serie B. I presupposti ci sono tutti. Al Comunale per l’occasione c’è anche… il pubblico! Non proprio all’interno ma appena fuori: i s ...Ultima partita di campionato in Serie B. E non sono finiti i colpi di scena, anche se stavolta non riguardano il campo. Qualche tifoso della Virtus Entella, infatti, ha deciso di sostenere la squadra ...