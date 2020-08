The Originals, oggi 1 Agosto: Alla ricerca di Rebekah (Di sabato 1 agosto 2020) Trama e anticipazioni “The Originals” puntate di oggi 1 Agosto: la serie televisiva approda su La5. Elijah, Freya, Hayley e Marcel stanno cercando Rebekah, da poco scomparsa, nel frattempo Marcel cerca di convincere Davina a scappare da New Orleans, cosa accadrà? Scopriamo in modo più specifico cosa accade nelle puntate 7 e 8 della terza stagione della serie tv. Sbarca su La5 lo spin-off di “The Vampire Diaries”, TheArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

rosetays : @aessial9 @yourskIaroline the originals è insuperabile, nel giro di poche puntate ci abbandonano tutti, al solo pensarci ho le lacrime - heeavenlyfire : @fvllenxngel anche se noi li amavamo già da tmi the originals - sophietdiaries : Raga se non erro domani sono due anni dal finale di the originals ?? #TheOriginals #TheVampireDiaries - mklaroline : Due anni fa andava in onda l’ultima puntata di the originals piango un po’ - atlasjuliet : tvd te amo mas the originals>>> -

Ultime Notizie dalla rete : The Originals The Originals, oggi 1 Agosto: Alla ricerca di Rebekah SoloDonna Sneakers, i modelli da avere ad agosto

Sneakers anche d'estate, i veri addicted non mollano mai, nemmeno con il caldo torrido. E tra rivisitazioni di grandi classici e anticipazioni speciali non delude le aspettative. Ecco alcuni modelli i ...

Games with Gold: qual è il miglior gioco gratis Xbox One di agosto?

La lineup del mese più caldo dell'anno include Portal Knights, OverRide Mech City Brawl, MX Unleashed e Red Faction II, questi ultimi due in versione Xbox Originals, ovviamente perfettamente ...

Sneakers anche d'estate, i veri addicted non mollano mai, nemmeno con il caldo torrido. E tra rivisitazioni di grandi classici e anticipazioni speciali non delude le aspettative. Ecco alcuni modelli i ...La lineup del mese più caldo dell'anno include Portal Knights, OverRide Mech City Brawl, MX Unleashed e Red Faction II, questi ultimi due in versione Xbox Originals, ovviamente perfettamente ...