Terremoto in Umbria, scossa di magnitudo 2.5: tutti i dettagli (Di sabato 1 agosto 2020) In Umbria, un Terremoto di magnitudo 2.5 si è verificato a tre chilometri di distanza dalla zona di Castel Giorgio. Un Terremoto di magnitudo 2.5 ha colpito la regione dell’Umbria. L’epicentro si è verificato a tre chilometri di distanza dal comune di Castel Giorgio. La scossa è stata rilevata dalla sala sismica INGV di Roma. … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

In Umbria, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, è uno spettacolo della natura talmente bello da togliere il fiato. Arrivando da nord si percorre il Pian Perduto, dal quale si scorge Castelluccio di ...Continua l’impegno dell’associazione “Palestra delle emozioni” di Città di Castello in favore delle zone terremotate della Valnerina: un’opera costante quella portata avanti in tal senso dal sodalizio ...