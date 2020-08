Terremoti, l’Ingv: “A Luglio 2020 si sono verificati una media di 43 terremoti al giorno per un totale di 1339 eventi sismici” (Di sabato 1 agosto 2020) “sono stati 1339 gli eventi localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dal 1 al 31 Luglio 2020, un numero superiore rispetto al precedente mese, con una media di poco più di 43 terremoti al giorno, circa due in più di giugno. – scrivono gli esperti Ingv in un approfondimento – Di questi, 127 hanno avuto una magnitudo uguale o maggiore di 2.0, quasi il 10 %. Il terremoto di magnitudo maggiore, M 4.2, è stato localizzato il 6 Luglio nel Mar Ionio Meridionale lontano dalle coste siciliane. sono stati invece 13 gli eventi di magnitudo compresa tra 3.0 e 3.8: tra questi ricordiamo il terremoto del 2 Luglio a largo della Costa ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Terremoti l’Ingv SAN BARTOLOMEO IN GALDO DAI LONGOBARDI ALL'UNITA' D'ITALIA – Parte prima SanBartolomeo.info :: sanbartolomeani nel mondo