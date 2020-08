Teresa Langella e Andrea Del Corso, la soffiata arriva sui social. La ‘fonte’ spiffera tutto: cosa è successo (Di sabato 1 agosto 2020) Che all’inizio ci fossero non poche titubanze sulla durata della loro storia d’amore è un dato certo, Stiamo parlando di Teresa Langella e Andrea Dal Corso. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne, dopo che il bel produttore di vini si era messo in luce a Temptation Island come tentatore di Valeria. L’ex tronista napoletana è intervenuta su Instagram per raccontare che le cose con Andrea non vanno molto bene: “Abbiamo momenti di alti e bassi, come ogni essere umano. La gente pensa che sia sempre una favola, ma non è così. Alcuni amori nascono in tv e il pubblico vorrebbe vedere sempre foto perfette, frasi d’amore…”.



E ancora: “Invece siamo una coppia normale, con momenti nostri, alcuni più belli, altri meno. ... Leggi su caffeinamagazine

