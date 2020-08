Teresa Langella e Andrea Dal Corso in crisi? “Colpa della lontananza” (FOTO) (Di sabato 1 agosto 2020) Vi ricordate di Teresa Langella e Andrea Dal Corso di Uomini e Donne? Ebbene, la coppia uscita da una precedente edizione del talk show pare sia in crisi. A sganciare la bomba è stata l’influencer Deianira Marzano. In realtà, i due protagonisti sui social si stanno mostrando con estrema normalità, ma fonti a loro vicine hanno dichiarato il contrario. Tali indiscrezioni sono state riportate dalla Terribile influencer. Vediamo tutti i dettagli. I dettagli sulla crisi tra Andrea e Teresa Teresa Langella e Andrea Dal Corso pare abbiano qualche problema. Delle fonti a loro vicine hanno dichiarato che la coppia starebbe soffrendo molto a causa della ... Leggi su kontrokultura

