Tennis, Mutua Madrid Open a rischio cancellazione: il comunicato ufficiale (Di sabato 1 agosto 2020) Attraverso un comunicato ufficiale, gli organizzatori del Mutua Madrid Open hanno rilasciato importanti informazioni in merito al torneo, in programma dal 12 al 20 settembre. “Gli organizzatori del torneo hanno sempre lavorato a stretto contatto con le autorità sanitarie competenti, le quali hanno facilitato il processo per far sì che il torneo si disputasse. Tuttavia, nell’ultima riunione del 29 luglio, gli organizzatori hanno espresso dei dubbi riguardo il possibile svolgimento del torneo nel rispetto della salute di tutti a causa dell’aumento di casi di Covid-19 nella città di Madrid” si legge nella nota. “Purtroppo la situazione peggiora giorno dopo giorno e nelle prossime settimane potrebbe non migliorare, perciò gli ... Leggi su sportface

sportface2016 : Tennis, #MutuaMadridOpen a rischio cancellazione: il comunicato ufficiale -