Tennis: annunciate le date per le Olimpiadi di Tokyo (Di sabato 1 agosto 2020) Quest’anno si sarebbero dovute svolgere le Olimpiadi di Tokyo 2020, ma a causa del Covid-19, per evitare ulteriori contagi, i giochi olimpici sono stati spostati al 2021. Le Olimpiadi estive del 2020 infatti si dovevano giocare in questi giorni; i Giochi sono stati però riprogrammati dal 24 luglio all’8 agosto 2021 a seguito della pandemia globale. Questa è la prima volta che i Giochi olimpici estivi sono stati rinviati anziché annullati. Quindi come tutte le attività sportive anche gli eventi olimpici di Tennis hanno subito questa variazione di calendario. IL RINVIO: Come per tutti gli sport anche gli eventi olimpici di Tennis di Tokyo 2020 sono stati rimandati al 2021Nella giornata di ieri il comitato organizzatore di ... Leggi su sport.periodicodaily

Una giocatrice iscritta al Palermo Ladies Open, primo torneo WTA dopo il lockdown, è positiva al Covid-19. Lo annunciano gli organizzatori del torneo a seguito dei controlli come da protocollo effettu ...

