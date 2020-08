Temptation Island, Manila Nazzaro parla l’ex marito Francesco Cozza: cosa ha detto? (Di sabato 1 agosto 2020) Il percorso di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso a Temptation Island è stato tra i più apprezzati e seguiti del reality dei sentimenti, i due fidanzati hanno avuto l’occasione di chiarire alcuni punti oscuri del loro rapporto e ora sono pronti alle nozze. L’ex Miss Italia nel corso del reality ha più volte manifestato le sue sofferenze ricordando il suo primo matrimonio, il fallimento di un rapporto che l’ha fatta soffrire molto ma che allo stesso tempo l’ha resa una donna decisamente forte e indipendente. I commenti sull’ex marito Francesco Cozza non sono stati positivi e questo ovviamente ha procurato la reazione dell’uomo che non ha potuto fare a meno di rilasciare alcune dichiarazioni. L’ex ... Leggi su quotidianpost

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - LuluwordsFrata : Siamo state tutte Antonella Elia, e io sono qui a sputtanarmi per dire a lei e alle altre che se ne esce - francornldi : RT @AdalucDe: Cosa dirà di noi la gente..... l’autonomia ha un prezzo e un tempo ( anche quello di un pezzo che ti lascia senza fiato) ?@la… - MRFadda : RT @lasoncini: Ci sedemmo dalla parte di quelle coi padri delinquenti, perché i posti di quelle coi padri partigiani erano tutti occupati.… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Temptation Island, Filippo Bisciglia perde le staffe con Anna: «Basta, non posso vedere nemmeno la tua faccia», ecco cosa è successo Un mese dopo le registrazioni di Temptation Island 2020 Andrea e An ...La programmazione televisiva di sabato 1 agosto 2020 è molto ampia. Programmi d’intrattenimento, show, film e soap opera. Cosa c’è stasera in tv? Sabato 1 agosto 2020 la programmazione tv serale è vas ...