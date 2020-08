Stelle di Puglia (Di sabato 1 agosto 2020) La Puglia è una delle destinazioni per le vacanze più in crescita negli ultimi anni, tra le mete preferite da italiani e stranieri. A questo afflusso si unisce anche l’eco mediatica che anche quest’anno riguarda vip e celebrità che hanno scelto la Puglia per eventi matrimoniali fastosi, sfilate di moda o per festeggiare ricorrenze. Negli anni, per soddisfare anche questo tipo di clientela, la regione ha saputo sviluppare strutture di vero prestigio, riconosciute e apprezzate in tutto il mondo. I dati dell’agenzia regionale del turismo parlano di incrementi a due cifre confrontando la stagione 2019 con la precedente: +11,5% di presenze straniere, percentuale che arriva al 60% se si considera il periodo 2015-2019. Con un totale di oltre 4 milioni di arrivi totali nel 2019, tra italiani e stranieri, si è ... Leggi su linkiesta

Alessan04138070 : RT @laura_maffi: AVREMO UNA LISTA CIVICA in appoggio al Movimento 5 Stelle Puglia...Il nome: 'PUGLIA FUTURA' con LARICCHIA PRESIDENTE???? - Rodica30889717 : RT @laura_maffi: AVREMO UNA LISTA CIVICA in appoggio al Movimento 5 Stelle Puglia...Il nome: 'PUGLIA FUTURA' con LARICCHIA PRESIDENTE???? - MalangoneMario : RT @laura_maffi: AVREMO UNA LISTA CIVICA in appoggio al Movimento 5 Stelle Puglia...Il nome: 'PUGLIA FUTURA' con LARICCHIA PRESIDENTE???? - Simo07827689 : RT @laura_maffi: AVREMO UNA LISTA CIVICA in appoggio al Movimento 5 Stelle Puglia...Il nome: 'PUGLIA FUTURA' con LARICCHIA PRESIDENTE???? - largehause : RT @laura_maffi: AVREMO UNA LISTA CIVICA in appoggio al Movimento 5 Stelle Puglia...Il nome: 'PUGLIA FUTURA' con LARICCHIA PRESIDENTE???? -

Ultime Notizie dalla rete : Stelle Puglia Stelle di Puglia Linkiesta.it Il Pd ha già pronto il suo candidato sindaco di Roma. È David Sassoli

Questo passaggio sulle presidenze delle commissioni parlamentari ha molto preoccupato il Pd. Fra liti nei 5Stelle e «doppi giochi» di Italia Viva, «se questa è la maggioranza che dovrà eleggere il Cap ...

Regionali, i 5 Stelle in coalizione con Puglia Futura

Il Movimento 5 Stelle alle prossime regionali in Puglia si presenterà in coalizione con una lista civica. È questo il risultato della votazione che si è conclusa poche ore fa sulla piattaforma Roussea ...

Questo passaggio sulle presidenze delle commissioni parlamentari ha molto preoccupato il Pd. Fra liti nei 5Stelle e «doppi giochi» di Italia Viva, «se questa è la maggioranza che dovrà eleggere il Cap ...Il Movimento 5 Stelle alle prossime regionali in Puglia si presenterà in coalizione con una lista civica. È questo il risultato della votazione che si è conclusa poche ore fa sulla piattaforma Roussea ...