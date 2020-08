Stasera in Tv oggi 1° Agosto 2020: il film d’animazione “L’era glaciale 4” (Di sabato 1 agosto 2020) Stasera in Tv oggi, 1° Agosto 2020, risate garante per questo sabato sera grazie alla programmazione in chiaro. Su Canale 5 tornano le divertenti barzellette de La sai l’ultima?. Invece, su Italia 1 andrà in onda L’era glaciale 4 per poter seguire insieme ai più piccoli le avventure di Manny, Diego e Sid. La Rai, invece, porterà nelle vostre case la musica di Adriano Celentano. Poi ci saranno tantissimi altri film e come sempre non mancheranno programmi di approfondimento e attualità. A questo punto non rimane che godersi il proprio spettacolo preferito insieme a tutta la famiglia. Ora scopriamo insieme con una piccola guida quali sono invece le proposte degli altri canali Tv. Leggi anche –> “La casa di carta”, in ... Leggi su urbanpost

frankgabbani : Finalmente ci siamo! Stasera la prima data di #IneditoAcustico a Majano. Oggi è un giorno importante e bellissimo,… - ooverturning : RT @chvmpagnelovers: tra ieri e oggi: -foto di zayn -foto degli zigi -foto di harry che corre -video di harry che dice “grazie” -foto di n… - chvmpagnelovers : tra ieri e oggi: -foto di zayn -foto degli zigi -foto di harry che corre -video di harry che dice “grazie” -foto d… - rudylarossa : RT @paolorossi1965: Mia agenda bianconera. L'altro ieri: 8 scudetti. Ieri: il nono. Oggi: festa #Stron9er. Domani: Lione. Dopodomani: la ca… - macmax22 : RT @paolorossi1965: Mia agenda bianconera. L'altro ieri: 8 scudetti. Ieri: il nono. Oggi: festa #Stron9er. Domani: Lione. Dopodomani: la ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera oggi Calcio in tv oggi e stasera: le partite di Serie A su Sky e DAZN del 1 agosto Sport Fanpage Il quattordicesimo Rally di Alba parte da Cherasco dopo lo shakedown delle vetture in assetto gara

Il quattordicesimo Rally di Alba partirà ufficialmente stasera (sabato primo agosto) alle 20,01 da via Vittorio Emanuele II a Cherasco, ma i concorrenti saranno impegnati solo in un trasferimento di p ...

Ascoli-Benevento e la salvezza conquistata. Dionigi: “Orgoglioso di avere allenato questi ragazzi”

ASCOLI PICENO – Ascoli-Benevento 2-4. Il Picchio si salva nonostante la sconfitta grazie ai risultati degli altri campi. Termina con una sconfitta la stagione dei bianconeri di mister Dionigi che poss ...

Il quattordicesimo Rally di Alba partirà ufficialmente stasera (sabato primo agosto) alle 20,01 da via Vittorio Emanuele II a Cherasco, ma i concorrenti saranno impegnati solo in un trasferimento di p ...ASCOLI PICENO – Ascoli-Benevento 2-4. Il Picchio si salva nonostante la sconfitta grazie ai risultati degli altri campi. Termina con una sconfitta la stagione dei bianconeri di mister Dionigi che poss ...