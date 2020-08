Stanziola: “Niente ‘pisciottana’? Salta il Consiglio provinciale” (VIDEO) (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Caselle in Pittari (Sa) – “Ho fatto ‘Saltare’ il Consiglio provinciale perché all’ordine del giorno non era stata inserita la problematica relativa alla strada ‘pisciottana’” svela Carmelo Stanziola, sindaco del Comune di Centola-Palinuro e vice presidente della Provincia. Lo fa a Caselle in Pittari, nell’ambito della manifestazione pubblica di inaugurazione del laboratorio infermieristico dell’Asl. Al tavolo, con lui, il sindaco Giampiero Nuzzo, il direttore sanitario dell’ospedale di Sapri, Rocco Calabrese e il consigliere regionale, nonché presidente della Commissione Bilancio e Finanza, Franco Picarone. Stanziola si riferisce all’assise del 29 luglio. Racconta: “Da trent’anni si sta ... Leggi su anteprima24

