Stagione 4 di Tekken 7 annunciata con trailer: nuovi personaggi in arrivo (Di sabato 1 agosto 2020) Le arene virtuali di Tekken 7 continuano a tenere banco su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nonostante sia disponibile da ormai tre anni - era giugno del 2017 quando debuttò originariamente sul mercato -, il picchiaduro 3D ad incontri di casa Bandai Namco è ancora giocatissimo su un po' tutte le piattaforme, con una folta e fedele community di appassionati ad affollarne quotidianamente i server e ad affrontarsi in intensi scontri online. Il merito va sicuramente al team di sviluppo, che continua ad aggiornare il titolo a colpi di nuove stagioni e personaggi inediti. Non a caso, la compagnia giapponese è andata a confermare le indiscrezioni che circolavano ormai da tempo, annunciando in via ufficiale la Stagione 4 di Tekken 7 nel corso della Japan Fighting Game Publishers Roundtable. ... Leggi su optimagazine

