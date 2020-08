Squalificati Serie B, le decisioni del giudice sportivo: tre giornate ad un dirigente per “uno schiaffo alla testa ad un calciatore” (Di sabato 1 agosto 2020) Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’1 agosto 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: a) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE giornate EFFETTIVE DI GARAANGELLA Gabriele (Perugia): condotta gravemente antisportiva per avere, al 41° del secondo tempo, durante un’azione, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una calcio al fianco un calciatore della squadra avversaria. SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARAMAISTRO Fabio (Salernitana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA ... Leggi su calcioweb.eu

sportli26181512 : Serie B, Giudice Sportivo: sono tre gli squalificati: Tre squalificati in Serie B dopo le partite di ieri sera, le.… - TuttoSalerno : SERIE B - Le decisioni del Giudice Sportivo: Salernitana, quattro squalificati - CalcioWeb : Squalificati #SerieB, le decisioni del giudice sportivo: tre giornate ad un dirigente per 'uno schiaffo alla testa… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Tre squalificati in Serie B dopo l'ultima di campionato - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Tre squalificati in Serie B dopo l'ultima di campionato -