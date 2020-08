Sprofondo rosso per la famiglia Beckham, perdite pesantissime per Victoria: chiuso il negozio a Oxford Street (Di sabato 1 agosto 2020) La famiglia Beckham è costretta a fare i conti in questi mesi con alcune situazioni complicate da gestire, riguardanti principalmente le proprie attività. Michael Reaves/Getty ImagesSe David è alle prese con l’avvio horror del suo Inter Miami in MLS, dove nelle prime tre gare sono arrivate tre sonore sconfitte, la moglie Victoria invece deve affrontare le gravi perdite economiche riconducibili alla sua linea di vestiti VVB. Secondo quanto riferito da Women’s Wear Daily, pare che l’ex Spice Girl abbia dovuto compiere dolorosi tagli non solo alle collezioni ma anche al personale, licenziando venti persone e chiudendo il negozio principale nel centro di Londra. I coniugi Beckham hanno rivelato in prima persona ai propri dipendenti quelli che ... Leggi su sportfair

fattoquotidiano : LA RAI COL BUCO Sprofondo rosso. Non è il remake del film di Dario Argento, ma la drammatica situazione dei conti d… - sonoNAPnonITA : @antorendina Sprofondo rosso. - PippaPas : @DSantanche sprofondo rosso - IamLucaColombo : RT @LiveGPit: #F1 GP Stiria: nelle qualifiche il bagnato non ferma lo 'sprofondo rosso' Ferrari Di @IamLucaColombo - CalcioArg : Se ieri abbiamo usato la mano leggera parlando di #Independiente, oggi il nostro ?@reydecopas_mn? ci va giù pesante… -

Ultime Notizie dalla rete : Sprofondo rosso Calcio Serie B, sprofondo rosso per il Cittadella: 1-4 a Verona, quinta sconfitta di fila Il Mattino di Padova Bugli difende il bilancio della Regione: «La Corte dei conti sbaglia, non diamo più soldi alle partecipate da anni»

L’assessore al bilancio: i magistrati contabili parlano di lievitazione di spesa per i trasferimenti alle spa pubbliche, ma quelli sono fondi che vengano trasformati in bandi comunitari e in aiuti all ...

Partecipate e derivati, il “rosso” della Toscana

FIRENZE. Sono 19 e tutte in rosso, «inefficienti», incapaci di «produrre risultati», indebitate. Voragini che si allargano di anno in anno, sanguisughe che costringono le casse pubbliche ad una «costa ...

L’assessore al bilancio: i magistrati contabili parlano di lievitazione di spesa per i trasferimenti alle spa pubbliche, ma quelli sono fondi che vengano trasformati in bandi comunitari e in aiuti all ...FIRENZE. Sono 19 e tutte in rosso, «inefficienti», incapaci di «produrre risultati», indebitate. Voragini che si allargano di anno in anno, sanguisughe che costringono le casse pubbliche ad una «costa ...