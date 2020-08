Sportitalia - Osimhen, trattativa straordinaria: prezzo esatto è sotto i 50mln (grazie alle plusvalenze) (Di sabato 1 agosto 2020) Il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà, sulle colonne del proprio portale, ha elogiato il Napoli per l'acquisto di Victor Osimhen, definendo quella portata avanti dal club azzurro una trattativa straordina ... Leggi su tuttonapoli

Questa è una trattativa straordinaria e per certi versi incredibile. Osimhen al Napoli è anche un gioco di parole. Più ne parlavamo, era metà maggio, più alzavano barriere assurde: non è una priorità, ...31.07 19:25 - GIOIA - Osimhen: "Napoli, non vedo l'ora di scendere in campo con la squadra, darò il massimo, voglio ringraziare i tifosi" 31.07 18:58 - OSIMHEN - L'intermediario D'Amico: "Il Napoli ha ...