Sportitalia – Osimhen, trattativa pazzesca: altro che 80 milioni, ecco quanto è costato (Di sabato 1 agosto 2020) Osimhen, trattativa pazzesca: il prezzo non è superiore ai 50 milioni! Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, sulle colonne del proprio portale, … L'articolo Sportitalia – Osimhen, trattativa pazzesca: altro che 80 milioni, ecco quanto è costato proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

tuttonapoli : Sportitalia - Osimhen, trattativa straordinaria: prezzo esatto è sotto i 50mln (grazie alle plusvalenze) - infoitsport : VIDEO SPORTITALIA - Napoli, esce Gattuso, i tifosi lo aspettano al semaforo per l'autografo sulla maglia poi gli ch… - Salvato95551627 : RT @tvdellosport: ?? OSIMHEN: È FATTA ?? Con il classico tweet, il Presidente #DeLaurentiis ha dato il benvenuto a Victor #Osimhen. Il nige… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: VIDEO SPORTITALIA - Napoli, esce Gattuso, i tifosi lo aspettano al semaforo per l’autografo sulla maglia poi gli chiedo… - LuigiLiccardo6 : RT @tvdellosport: ?? OSIMHEN: È FATTA ?? Con il classico tweet, il Presidente #DeLaurentiis ha dato il benvenuto a Victor #Osimhen. Il nige… -

Ultime Notizie dalla rete : Sportitalia Osimhen

Tutto Napoli

Alfredo Pedullà, sulle colonne del proprio portale, si è voluto congratulare con il Napoli per l'acquisto di Victor Osimhen Il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà, sulle c ...Questa è una trattativa straordinaria e per certi versi incredibile. Osimhen al Napoli è anche un gioco di parole. Più ne parlavamo, era metà maggio, più alzavano barriere assurde: non è una priorità, ...