Sport, rinasce lo stadio Landieri di Scampia: 300mila euro dal ministero (Di sabato 1 agosto 2020) Il ministro dello Sport, Carmine Spadafora, ha presentato a Napoli il progetto di riqualificazione dello stadio Landieri di Scampia, che beneficerà di un contributo ministeriale di 300 mila euro. “Sono felice perche’ sono venuto qui il 23 gennaio, ero ministro da pochi mesi, e ritorno qui dopo sei mesi, dopo che come ministero abbiamo stanziato 300 mila euro”, ha detto Spadafora, “sono soldi gia’ decretati – ha aggiunto – e serviranno a rifare molti lavori all’interno di questo impianto, per renderlo fruibile anche in orari serali: faremo l’illuminazione, gli spogliatoi, le uscite di sicurezza, insomma daremo a questo spazio un’opportunita’ per tutto il territorio”. Per realizzare il terreno ... Leggi su ildenaro

Rinasce la Matilde Basket e innalza i colori di una squadra che ha fatto lo sport e la storia di Bondeno. La prima squadra militerà nel campionato di Prima Divisione, ma l'obiettivo è avere già dal

Nei locali del Ristorante "La Perla Nera" è stata presentata la nuova società di pallamano maschile Lions Teramo Handball. Nata dall'incorporazione tra la Lions Teramo e la New Handball Club Teramo pr

