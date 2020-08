Sos da Lampedusa: “La situazione è gravissima, l’hotspot sta scoppiando”, il sindaco si appella a Conte (Di sabato 1 agosto 2020) “La situazione è molto grave e non possiamo aspettare l’arrivo della nave previsto per domani sera bisogna subito alleggerire il centro d’accoglienza”. E’ disperato Salvatore Martello, sindaco di Lampedusa, che continua ad esortare un urgente intervento da parte del premier Conte, perché, continua a ripetere, “L’hotspot di Lampedusa sta scoppiando, ci sono oltre novecento persone su una capienza di cento ospiti. Mi rivolgo direttamente al premier Conte. Il centro d’accoglienza va svuotato subito, non possiamo aspettare le navi quarantena”. Il sindaco: “Perché nel 2011 lo stato di emergenza ed ora no?” Il primo cittadino della maggiore delle isole pelagiche, non si da pace: ”Non ... Leggi su italiasera

PAOLAGOSTINI : RT @Manocchiarmando: ??Clan destini, la dissonanza cognitiva del sindaco di Lampedusa che chiede aiuto: 'L’hotspot sta scoppiando, ci sono 9… - italiaserait : Sos da Lampedusa: “La situazione è gravissima, l’hotspot sta scoppiando”, il sindaco si appella a Conte - paolo72782199 : RT @ImolaOggi: ??Migranti, sindaco di Lampedusa chiede aiuto: 'L’hotspot sta scoppiando, ci sono 900 persone su una capienza di cento posti'… - LucyMilano92 : RT @ImolaOggi: ??Migranti, sindaco di Lampedusa chiede aiuto: 'L’hotspot sta scoppiando, ci sono 900 persone su una capienza di cento posti'… - Manocchiarmando : ??Clan destini, la dissonanza cognitiva del sindaco di Lampedusa che chiede aiuto: 'L’hotspot sta scoppiando, ci son… -

Ultime Notizie dalla rete : Sos Lampedusa Sos da Lampedusa: “La situazione è gravissima, l’hotspot sta scoppiando”, il sindaco si appella a Conte Italia Sera Il virus circola tra i migranti: blitz in elicottero per trasferirli

Lampedusa adesso rischia il collasso e lancia un sos. La situazione sull’isola maggiore delle Pelagie sta divenendo sempre più difficile da gestire: i migranti arrivano dall’altra sponda del Mediterra ...

Migranti, sos di Alarm Phone: "61 persone in pericolo a sud di Lampedusa, intervenire subito"

"61 persone in pericolo a sud di Lampedusa. Le persone sono in fuga dalla Libia, ma ora il loro motore è guasto e hanno bisogno di urgente soccorso! Dicono di essere a 4 miglia nautiche da Lampedusa, ...

Lampedusa adesso rischia il collasso e lancia un sos. La situazione sull’isola maggiore delle Pelagie sta divenendo sempre più difficile da gestire: i migranti arrivano dall’altra sponda del Mediterra ..."61 persone in pericolo a sud di Lampedusa. Le persone sono in fuga dalla Libia, ma ora il loro motore è guasto e hanno bisogno di urgente soccorso! Dicono di essere a 4 miglia nautiche da Lampedusa, ...