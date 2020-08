Sondrio: deruba benzinaio e scappa, polizia lo trova poco dopo ancora in affanno (Di sabato 1 agosto 2020) Milano, 1 ago. (Adnkronos) – Ha distrutto con una spranga il vetro del gabbiotto di un benzinaio di Sondrio, in via Maffei, ed è scappato con il registratore di cassa, ma la polizia l’ha trovato la notte stessa. Il furto è di ieri sera: il benzinaio, sentendo rumore di vetri rotti dalla sua casa poco distante dalla pompa di benzina, è andato sul posto e ha visto tutta la scena. Ha anche cercato di rincorrere il ladro ma non è riuscito a raggiungerlo. Da qui, la chiamata agli agenti. La polizia, con la descrizione fornita dalla vittima, ha trovato il ladro in un giardinetto, insieme a un gruppo di altri quattro ragazzi. Il sospettato, ancora in affanno per lo ... Leggi su calcioweb.eu

