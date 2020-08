Sondaggi politici, torna a crescere il Movimento 5 Stelle. Lega sempre in calo, ma centrodestra è maggioranza (Di sabato 1 agosto 2020) torna a crescere il Movimento 5 Stelle, mentre non si arresta la perdita di consensi della Lega. E’ quanto emerge dall’ultima Supermedia elaborata da YouTrend per AGI e riportata anche dal quotidiano “Fanpage”. L’accordo raggiunto a Bruxelles, in sede del Consiglio Europeo, ha prodotto un rialzo dei consensi per i partiti di governo, specialmente per … L'articolo Sondaggi politici, torna a crescere il Movimento 5 Stelle. Lega sempre in calo, ma centrodestra è maggioranza NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Agenzia_Italia : Effetto Recovery fund sui sondaggi. Salgono Pd e M5s, Lega ai minimi da due anni - PoliticaNewsNow : Sondaggio Ixé: Pd vicinissimo alla Lega. FDI a due dai grillini - amattioli58 : Sondaggio, tendenze - TommyBrain : Sputnik:Sondaggi politici, elettori della Lega vanno in vacanza e il partito cala - IacobellisT : Sputnik:Sondaggi politici, elettori della Lega vanno in vacanza e il partito cala -