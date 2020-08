Sindaca Riccione: “Con la Notte Rosa fiumi di gente e casino, chiedo che i treni non si fermino qui” (Di sabato 1 agosto 2020) BOLOGNA – “La Notte Rosa quest’estate più che mai doveva essere rinviata”. È la posizione della sindaca di Riccione, Renata Tosi, che aggiunge: “All’inizio della stagione, quando l’assessore regionale al Turismo aveva fatto ventilare una sospensione della manifestazione, perché nell’estate del Covid tutto è cambiato, avevamo tirato un sospiro di sollievo. E invece, a mano a mano, la Notte Rosa è tornata addirittura per una settimana”. Leggi su dire

lapalisse6 : @rep_bologna la sindaca di riccione dice che poteva essere rinviata? perchè non protesta con se stessa dato che è s… - lunaachille : @newsrimini @riccione2015 Perche' la mamma medico non chiede alla SINDACA DI RICCIONE delle discoteche stra piene… - news_bologna : Estate: sindaca Riccione, 'perplessa' su Notte Rosa - CorriereRomagna : La sindaca di Riccione: 'Spostare la Settimana Rosa al 2021' - - alexgreenday2 : @Cartabellotta La sindaca di Riccione era quella che voleva riaprire tutto vs ordinanza di Bonaccini, senza conside… -