Sicilia: Musumeci striglia i dirigenti generali, ‘controllate i lobbisti’ e blocca il bonus (2) (Di sabato 1 agosto 2020) (Adnkronos) – Secondo Musumeci il “clima deve cambiare”. “Abbiamo aspettato per oltre due anni che le cose cambiassero ma non è accaduto niente”, ha detto ai dirigenti durante il faccia a faccia alla Regione. Nei giorni scorsi Musumeci aveva attaccato i dipendenti regionali, affermando che l’80 per cento di loro “si gratta la pancia”. Parole che hanno fatto infuriare i sindacati. “Musumeci dovrebbe spiegare ai Siciliani ‘ hanno scritto i sindacati – come mai, se l’80% dei regionali ‘si gratta la pancia” come rivela lui, i suoi fidati dirigenti generali – generati dalla sua politica – a fine anno raggiungono tutti i risultati e vengono premiati con il massimo ... Leggi su calcioweb.eu

CottarelliCPI : Il governatore Musumeci dice che l'80% dei dipendenti della Regione Sicilia si gratta la pancia da mattina a sera.… - giroditalia : Il Giro d'Italia meets Sicilian Region President: Nello Musumeci | Il Giro d'Italia incontra il Presidente della… - Peppezappulla : @Musumeci_Staff @Regione_Sicilia La Sicilia come una Lesbo 2? No grazie... - Massross : @Daniele_Manca frase del dirigente segue di poco quella di Musumeci “l’80% si gratta pancia”. Alla fine, basta legg… - Maryro71 : @Musumeci_Staff @Regione_Sicilia @Viminale Scusi ma perché non prende provvedimenti seri? Sui social non arriva l'a… -