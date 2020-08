Sicilia: il dirigente regionale striglia i dipendenti 'basta ferie, tornate in ufficio' (Di sabato 1 agosto 2020) Palermo, 1 ago. (Adnkronos) - "basta ferie, tornate in ufficio". A parlare è il dirigente della Regione Siciliana Salvatore D'Urso che in una intervista al Corriere della Sera se la prende con gli "scansafatiche che pretendono di grattarsi la pancia lasciando imprese comuni senza risposte, senza fondi". D'Urso è al vertice del settore Energia e nell'intervista se la prende con i "lagnusi", cioè i dipendenti pigri. D'Urso è stato attaccato dai sindacati per avere chiesto, con una circolare, ai dipendenti di tornare in ufficio dopo quattro mesi, a causa del lockdown, di lavoro smartworking. Per i sindacati i mesi a casa sono stati uno stress per i lavoratori. "Ma che ci prendono per i fondelli? - dice - Torni ... Leggi su liberoquotidiano

