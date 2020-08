Si lancia da uno scoglio di Ibiza e riporta ferite gravi. Ricoverato in terapia intensiva (Di sabato 1 agosto 2020) Un turista britannico ha riportato “lesioni multiple” ed è stato Ricoverato in terapia intensiva dopo essersi lanciato da una scogliera nel mare di Ibiza. Gli spettatori che hanno assistito al tuffo hanno registrato il momento in cui il l’uomo, 38 anni, si è lanciato in acqua a Cap Negret, vicino al resort di San Antonio. … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

zazagab2 : RT @CesareSacchetti: Colombo:'andremo a salvare gente in mezzo al mare.' Portare in Italia i migranti è favoreggiamento dell'immigrazione c… - Fabio64356227 : @DSantanche Un pedonano lancia falsita sulla sua sentenza! Un'invasata urla in parlamento! Uno psicoalcolizzato che… - Fredoncehp : *corre per le scale della tana con @Georgeoncehp ed entrano con irruenza nella camera di @HarryOnceHp e @RonOnceHP… - Lilliflo : RT @luisaMononoke: Lo incrocio tutti giorni a quest'ora, corre a dorso nudo sotto lo schioppo del sole, tutto fisicato e tatuato, mi lanci… - WorldGBC_Europe : RT @GBCItalia: ??GBC Italia lancia il ciclo di #webinar tematici 'GREEN BUILDING: strategie e soluzioni per costruire sostenibile'. ??Prese… -

Ultime Notizie dalla rete : lancia uno Apple batte le stime e lancia «split» di 4 azioni per una. Amazon ricavi record Il Sole 24 ORE Ilary Blasi lancia l’acconciatura di capelli dell’estate: la doppia treccia maxi

Ilary si diverte con i look e si diverte a condividerli con i fan sui social, recentemente l'abbiamo vista con un sensuale costume annodato sul décolleté, poco prima con una particolare tuta asimmetri ...

Il Coronavirus fa male a tutti, tranne ai videogiochi che fanno numeri da record

Uno dei periodi più bui dell'umanità è corrisposto ad uno dei più floridi dell'industria dei videogiochi: per lei il Coronavirus, finora, è stato una manna dal cielo. Uno dei periodi più bui dell'uman ...

Ilary si diverte con i look e si diverte a condividerli con i fan sui social, recentemente l'abbiamo vista con un sensuale costume annodato sul décolleté, poco prima con una particolare tuta asimmetri ...Uno dei periodi più bui dell'umanità è corrisposto ad uno dei più floridi dell'industria dei videogiochi: per lei il Coronavirus, finora, è stato una manna dal cielo. Uno dei periodi più bui dell'uman ...