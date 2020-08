"Seriously Single", film sguaiato ma dagli insegnamenti preziosi - (Di sabato 1 agosto 2020) Serena Nannelli Commedia sudafricana che fa il verso a quelle hollywoodiane puntando su situazioni caricaturali e ilarità a sfondo sexy. Eppure il messaggio c'è ed è assai utile "Seriously Single" è la nuova commedia Netflix original. Incentrata sui diversi stili amorosi di due amiche tanto affiatate quanto agli antipodi tra loro, racconta come da ripetute delusioni sentimentali si possa finire col partorire un più sano rapporto con se stessi. Ambientato a Johannesburg, il film ha per protagonista Dineo (Fulu Mugovhani), una monogama seriale dal romanticismo incurabile. Raggiunta una carriera di alto livello come manager di una società di social media, la donna resta però un disastro nel privato. Scaricata a San Valentino dall'ultimo di una serie di uomini frettolosamente ... Leggi su ilgiornale

