Serie B, Ventura lascia la Salernitana (Di sabato 1 agosto 2020) Gian Piero Ventura non è più il tecnico della Salernitana. La comunicazione ufficiale arriva dal sito del club, che ieri sera è rimasto escluso dai playoff di Serie B . "L'U.S. Salernitana 1919, preso ... Leggi su gazzetta

