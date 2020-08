Serie B – Salernitana fuori dai playoff, Lotito distrugge Ventura: “sto pezzo de merda, è un matto” [VIDEO] (Di sabato 1 agosto 2020) Claudio Lotito non le ha mandate a dire a Gianpiero Ventura, considerato il colpevole della sconfitta subita dalla Salernitana contro lo Spezia, costata l’accesso ai playoff di Serie B. Ripreso a sua insaputa da un cliente del ristorante in cui ieri sera stava cenando, il presidente della Lazio e dei granata è stato pizzicato mentre parlava male al telefono del proprio allenatore, etichettandolo con parole piuttosto dure: “sto pezzo di merda, è una cosa guarda. Questo è matto, ha tolto Akpa a centrocampo e ha rovinato tutto, sempre fissato con sto Maistro“. Per la cronaca, lo Spezia ha steso 2-1 la Salernitana grazie anche all’espulsione di Maistro, cacciato dall’arbitro per doppia ... Leggi su sportfair

MCriscitiello : Dopo la mancata partecipazione ai Mondiali, altro fallimento calcistico per Giampiero Ventura che non porta neanche… - CorSport : #SerieB: #Frosinone ai #playoff, #Salernitana no. #Trapani e #JuveStabia in C ?? - Sport_Mediaset : #SerieB, il #Frosinone agguanta i playoff, fuori il #Trapani. Ma il ricorso può cambiare tutto. #SportMediaset - mario_tirone : RT @MCriscitiello: Dopo la mancata partecipazione ai Mondiali, altro fallimento calcistico per Giampiero Ventura che non porta neanche ai p… - Eurosport_IT : La Salernitana perde contro lo Spezia la chance di giocarsi i playoff di Serie B: Claudio Lotito fulmina mister Ven… -