Serie B, cambiano le date dai playout: si attende l’udienza relativa al ricorso del Trapani (Di sabato 1 agosto 2020) Slittano i playout di Serie B.Il Trapani ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni in merito ai due punti di penalizzazione comminatigli a causa del ritardo nei pagamenti a tesserati e dipendenti. L'udienza è stata fissata il 6 agosto. È per questa ragione che la gara d'andata dei playout, inizialmente fissata al 7 agosto, slitterà al 10 agosto. Resta, invece, invariata la data della gara di ritorno, in programma il 14 agosto. Nel caso in cui il ricorso dovesse essere accolto, i granata supererebbero in classifica il Pescara (attualmente a +1), prendendo il loro posto nello spareggio contro il Perugia. I Delfini, invece, sarebbero direttamente condannati alla retrocessione in Serie C. Di seguito il comunicato ufficiale della Lega B."Il ... Leggi su mediagol

Cambio di programma in Serie B: la gara di andata dei playout non sarà disputata il 7 agosto, come inizialmente programmato, ma sarà spostata al 10 agosto. Tale decisione è stato comunicata direttamen ...

Napoli-Lazio, infortunio e cambio improvviso | Talento out

Niente Napoli-Lazio per Alex Meret. Il giovane portiere degli azzurri, a poche ore dal big match che chiuderà questa travagliata stagione di Serie A, è stato depennato dalla lista dei convocati, come ...

