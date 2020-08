Serie A, Milan-Cagliari 3-0: i rossoneri chiudono in bellezza, Ibra ancora a segno (Di sabato 1 agosto 2020) Il Milan chiude il campionato in bellezza superando per 3-0 il Cagliari.I rossoneri hanno asfaltato la compagine sarda grazie alla solita prestazione di livello. Ad aprire le marcature un’autorete di Klavan sul piazzato di Leao da buona posizione, sul finire del primo tempo ecco l'errore dal dischetto di Zlatan Ibrahimovic. Il raddoppio dei padroni di casa lo mette a segno proprio lo svedese con una botta terrificante che non lascia scampo a Cragno, il definitivo 3-0 è opera di Samu Castillejo che sfrutta l'assist di Bonaventura e insacca per l'ennesima volta.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21" Leggi su mediagol

