Serie A, la classifica del girone di ritorno: che crescita del Napoli, con questo ruolino sarebbe 3° (Di domenica 2 agosto 2020) Trentotto punti nel girone di ritorno, non pochi. Se si contano solo le ultime diciannove partite, il Napoli sarebbe terzo in campionato. Leggi su tuttonapoli

TuttoMercatoWeb : Luis Alberto vince la classifica degli assist: il Papu Gomez gli dovrà una cena - SkySport : Serie A, classifica marcatori in una stagione: Immobile eguaglia il record di Higuain - SerieA : La penultima giornata della #SerieATIM 2019/2020 è terminata. Ecco la classifica aggiornata! Scarica l'App uffic… - infoitsport : Serie A, risultati e classifica aggiornata: Napoli chiude a 62 punti, l'Inter vince ed è seconda - tuttonapoli : Serie A, la classifica del girone di ritorno: che crescita del Napoli, con questo ruolino sarebbe 3° -

Ultime Notizie dalla rete : Serie classifica

Gianluca Rocchi ha detto addio al calcio dopo 17 anni di attività arbitrale in Serie A. Le sue dichiarazioni al termine di Juventus Roma. RINGRAZIAMENTI – «Devo essere sincero: ringrazio sia Roma che ...Questo è il commento della società partenopea relativo all’ultima gara di campionato: Finisce con un successo tondo e meritato l’ultimo atto del campionato. Il Napoli batte la Lazio 3-1 e chiude in be ...