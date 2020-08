Serie A, Juventus-Roma: Sarri sceglie l’under 23, per i giallorossi massiccio turnover. Le probabili formazioni (Di sabato 1 agosto 2020) Si accende la 38esima giornata di campionato.Con i match in programma per questo weekend si concluderà la lunghissima stagione di Serie A 19/20. Molte squadre hanno già raggiunto i loro obiettivi e adesso puntano a riposarsi in vista della prossima stagione e soprattutto delle coppe europee. Di fatto, proprio Juventus e Roma - che si sfideranno stasera all'Allianz Stadium alle ore 20:45 -, avranno l'ultimo gettone da giocarsi in questo campionato prima di tuffarsi a pieno rispettivamente in Champions ed Europa League.La sfida - in diretta su Sky Sport - dovrebbe riservare molti cambi dovuti all'imminente turno di coppa che entrambe le compagini affronteranno. Maurizio Sarri dovrebbe infatti schierare diversi giovanissimi dell'Under 23 juventina, ... Leggi su mediagol

