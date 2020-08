Serie A, 38a giornata: le formazioni ufficiali delle quattro gare delle 20:45 (Di sabato 1 agosto 2020) Tutte le big in campo in occasione dell'ultima giornata di Serie A.Dopo la vittoria del nono scudetto consecutivo da parte della Juventus e le retrocessioni di Brescia e SPAL, ci sono ancora dei verdetti che attendono di trovare una risposta. Tra questi, l'affascinante lotta tra Inter, Atalanta e Lazio per conquistare il secondo posto in classifica: le tre squadre sono attualmente raccolte in un punto e non potranno dunque permettersi di commettere errori per provare a raggiungere la posizione più alta in classifica e chiudere al meglio il campionato.Sfida personale quella di Ciro Immobile, che dopo aver avuto la certezza di aver conquistato la Scarpa d'Oro punta a distruggere il record di gol segnati in una sola stagione di campionato, attualmente nelle mani di ... Leggi su mediagol

Josè Callejon potrebbe disputare l'ultima gara al San Paolo da calciatore del Napoli: Gattuso gli ha dato una maglia da titolare. Tra poco più di un'ora, precisamente alle 20.45 si giocherà allo Stadi ...

Serie A, gli arbitri di domenica per la 38a giornata

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le cinque gare valide per la 19ª giornata di ritorno del Campionato di Serie ...

