Scuola, Azzolina Ringrazia il Personale che Lavora per La Ripartenza (Di sabato 1 agosto 2020) La Ministra dell’Istruzione Azzolina lascia un messaggio su Facebook e Ringrazia il Personale della Scuola, che continua a Lavorare anche ad agosto in vista della Ripartenza. “Al Ministero lavoriamo tutti i giorni, senza sosta, per la Ripartenza. E lo sta facendo anche tutto il Personale scolastico, perché, al di là di quello che si dice, ad agosto le scuole non sono chiuse“. Queste le parole di Azzolina. “A tutto il Personale va il mio grazie e dovrebbe andare anche il sostegno di tutti gli italiani. A settembre tutti i ragazzi torneranno in classe, malgrado i toni apocalittici di queste settimane. E lo faranno in sicurezza” conclude la Ministra. Leggi su youreduaction

Capezzone : Su @atlanticomag la testimonianza del professor Marinelli sul caos-scuola che si preannuncia a settembre, altro che… - fattoquotidiano : SOTTOBANCO Il timore di Azzolina e dei 5S: i dem aspettano un flop a settembre per provare a prendersi l’Istruzione… - Linkiesta : All'inizio dell'emergenza, i provvedimenti per la #scuola sembravano funzionare. Poi la frenesia ha preso il soprav… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: SOTTOBANCO Il timore di Azzolina e dei 5S: i dem aspettano un flop a settembre per provare a prendersi l’Istruzione (e… - MGDeboli : RT @fanpage: Scuola, Azzolina: “Concorso a ottobre, in un Paese civile andrebbero fatti ogni due anni” -