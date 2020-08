Scontro con manager Lega, De Laurentiis si scusa: “Reagito impropriamente” (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoArrivano le scuse pubbliche di Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, dopo lo Scontro verbale in Lega con Viola Fabri, CFO della Federazione. Il presidente degli azzurri ha dichiarato al quotidiano La Repubblica: “Mi dispiace per aver reagito impropriamente e poco educatamente”. “Lei è una incompetente, vada a casa ad accudire i figli”, aveva detto Adl in risposta ad un problema sollevato dalla manager nel corso di una riunione riguardo a dei mancati adempimenti da parte del club partenopeo verso un proprio tesserato. Un dietro-front che arriva dopo che ieri persone vicine al presidente avevano negato l’episodio. L'articolo Scontro con manager Lega, De Laurentiis si ... Leggi su anteprima24

NicolaPorro : ?? Nel pieno della #pandemia, il presidente #USA vuole calmierare i prezzi dei medicinali (con #Obama erano aumentat… - fattoquotidiano : Portogallo, treno deraglia dopo scontro con un mezzo per la manutenzione: 2 morti e 7 feriti gravi - daniel_cuello : Se togliamo la pandemia dal contesto di questa narrazione (imprecisa, fallace e tendenziosa) non ci vedo altro che… - FidoRossonero : @EmmeEmm_ Unico che riesce a farsi schifare anche in uno scontro con Salvini, maestro - tizianogaleazzi : con gli sciagurati accordi bilaterali che hanno rovinato e impoverito il mondo del lavoro svizzero e soprattutto qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro con Portogallo, treno deraglia dopo scontro con un mezzo per la manutenzione: 2 morti e 7 feriti gravi Il Fatto Quotidiano Scontri al Cpt di Torino, due arresti e un agente ferito

Due persone sono state arrestate al Centro di permanenza temporaneo di corso Brunelleschi a Torino per gli scontri di questa notte. Un cittadino egiziano di 21 anni, da poco arivato al Cpt di corso Br ...

Rissa sul lungomare a Pozzuoli: pugni, calci e cocci di bottiglia

Movida e rissa, la scorsa notte, a Pozzuoli. Sono al vaglio della polizia municipale i filmati delle telecamere di videosorveglianza per individuare i protagonisti di due risse verificatesi ieri, in t ...

Due persone sono state arrestate al Centro di permanenza temporaneo di corso Brunelleschi a Torino per gli scontri di questa notte. Un cittadino egiziano di 21 anni, da poco arivato al Cpt di corso Br ...Movida e rissa, la scorsa notte, a Pozzuoli. Sono al vaglio della polizia municipale i filmati delle telecamere di videosorveglianza per individuare i protagonisti di due risse verificatesi ieri, in t ...