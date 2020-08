Sci di fondo, prima trasferta dell’anno per la squadra di CdM: da domani parte il raduno di Oberhof (Di sabato 1 agosto 2020) prima trasferta del nuovo anno per la squadra di Coppa del mondo di sci di fondo, che si prepara ad allenarsi sulla neve nell’impianto al coperto della “Sport Halle” di Oberhof, in Germania, il famoso frigorifero diventato da anni sede estiva per gli allenamenti di parecchie nazionali. Il direttore tecnico Marco Selle ha convocato sei atleti da domenica 2 a venerdì 14 agosto: Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori, la rientrante Greta Laurent e Lucia Scardoni. Saranno naturalmente presenti l’allenatore responsabile Sefano Saracco e il tecnico Francois Ronc Cella.L'articolo Sci di fondo, prima trasferta dell’anno per la squadra di CdM: da ... Leggi su sportfair

L'idea è quella di celebrare i protagonisti azzurri dell'ultima stagione degli sport invernali: i vincitori di trofei ma anche chi si è distinto vincendo gare di Coppa del mondo. Un'occasione di festa ...

