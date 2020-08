“Scellerato chi si toglie la mascherina per farsi pubblicità”. Zingaretti contro Salvini e i negazionisti del virus (Di sabato 1 agosto 2020) Dopo l’esortazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a “non abbassare le difese” contro la pandemia, il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti attacca in un’intervista a Fanpage.it “gli scellerati che per farsi pubblicità si tolgono la mascherina”. Un riferimento al leader della Lega Matteo Salvini che è stato più volte richiamato in aula al Senato perché non indossava la mascherina. E durante un convegno a Palazzo Madama – al quale ha partecipato anche Andrea Bocelli, salvo poi chiedere scusa per le sue parole – si è pure spinto oltre, dichiarando che non aveva il dispositivo di protezione e che non se lo sarebbe messo. “Il tema oggi è non far rialzare la ... Leggi su ilfattoquotidiano

TortoricAurelio : RT @antonio_bordin: È più scellerato chi si toglie la mascherina o chi infetta consapevolmente una nazione ormai #CovidFree distribuendo mi… - PatoOsko : RT @antonio_bordin: È più scellerato chi si toglie la mascherina o chi infetta consapevolmente una nazione ormai #CovidFree distribuendo mi… - LucaSucci : RT @antonio_bordin: È più scellerato chi si toglie la mascherina o chi infetta consapevolmente una nazione ormai #CovidFree distribuendo mi… - antonio_bordin : È più scellerato chi si toglie la mascherina o chi infetta consapevolmente una nazione ormai #CovidFree distribuend… - GustavoMichele6 : @Gianni98924083 Credo che l'indifferenza istituzionale verso le stragi per strada sia dovuto solo al populismo scel… -