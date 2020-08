Scarpa d’oro, Immobile succede a Messi: l’albo d’oro della competizione (Di sabato 1 agosto 2020) Grazie ai 35 gol Messi a segno nella stagione 2019/2020 di Serie A, l’attaccante della Lazio Ciro Immobile si è aggiudicato la Scarpa d’oro 2020. Una gran bella soddisfazione per il 30enne di Torre Annunziata, terzo italiano di sempre a riuscire in quest’impresa dopo Toni (2006) e Totti (2007). Niente da fare per Robert Lewandowski, che nonostante 34 gol segnati ed una strepitosa media di oltre una rete a match, ha chiuso secondo dietro a Immobile, il quale succede nell’albo d’oro a Leo Messi, capace di trionfare nelle ultime tre stagioni. Solamente Suarez e Forlan erano riusciti ad interrompere il dominio di due extraterrestri come Messi e Cristiano Ronaldo negli ultimi 13 anni. Di seguito l’albo d’oro ... Leggi su sportface

GoalItalia : Ciro #Immobile vince la Scarpa d'Oro 2020! ?? La mancata convocazione di Cristiano Ronaldo gli spiana la strada ??? - MarioGiunta : Ciro Immobile vince la scarpa d’Oro 2020! E’ il terzo italiano della storia! ???????? #Immobile #Lazio @ciroimmobile - AAlciato : Complimenti a Ciro #Immobile, vincitore della Scarpa d’Oro - giuggiup : @Max_883 @EmanueLazio Vanno isolati devono parlare tra loro Inventare storie e raccontarle è il loro DNA dal 1927… - IsabellaCMck : RT @repubblica: Immobile vince la scarpa d'oro 2020 e punta Higuain [aggiornamento delle 16:40] -

