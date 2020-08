Scarpa d'Oro a Immobile! Cristiano Ronaldo non convocato (Di sabato 1 agosto 2020) ROMA - Ciro Immobile ha vinto la Scarpa d'Oro 2019/20. L'attaccante della Lazio è primo nella classifica speciale dei marcatori in Europa. Seguono aggiornamenti Napoli-Lazio Immobile punta Higuain Leggi su corrieredellosport

GoalItalia : Ciro #Immobile vince la Scarpa d'Oro 2020! ?? La mancata convocazione di Cristiano Ronaldo gli spiana la strada ??? - MarioGiunta : Ciro Immobile vince la scarpa d’Oro 2020! E’ il terzo italiano della storia! ???????? #Immobile #Lazio @ciroimmobile - AAlciato : Complimenti a Ciro #Immobile, vincitore della Scarpa d’Oro - chimentimattia : RT @GoalItalia: Ciro #Immobile vince la Scarpa d'Oro 2020! ?? La mancata convocazione di Cristiano Ronaldo gli spiana la strada ??? https://… - junews24com : Ronaldo out, Immobile capocannoniere del campionato: ufficiale la Scarpa d'Oro - -

I bianconeri giocheranno l'ultima partita di campionato senza il proprio fuoriclasse portoghese, convocati invece Chiellini e Demiral. La Juventus questa sera chiuderà il proprio campionato in casa co ...Il campionato di Cristiano Ronaldo è ufficialmente finito. Il fuoriclasse della Juve non rientra tra i convocati di Sarri per l’ultima sfida contro la Roma: Immobile diventa così il capocannoniere di ...