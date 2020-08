Sassuolo-Udinese (2 agosto ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 1 agosto 2020) Una gara da giocare e due punti di vantaggio sul Verona. Il Sassuolo dopo il 5-0 al Genoa è davvero vicino a uno storico ottavo posto, che teoricamente potrebbe servire per i preliminari di Europa League se la Roma vincesse le Final Eight o se il Napoli vincesse la Champions League, e per raggiungerlo basterà … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

