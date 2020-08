Sarri Juventus, le condizioni di Dybala e la preoccupazione principale (Di domenica 2 agosto 2020) Sarri ROMA – Chiude il campionato con la seconda sconfitta di fila la squadra di Andrea Agnelli che ha vinto il titolo con altrettante giornate di anticipo. Un gol di Kalinic e una doppietta di Perotti regalano i tre punti ai giallorossi che si qualificano alla prossima edizione della Europa League. Il tecnico bianconero è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Juventus: le parole di Sarri Il Lione ha sorpreso perché il Lione sta fisicamente bene. Non sembrava una squadra non allenata che non ha giocato per tanti mesi. E’ un periodo particolare e dobbiamo subito ricaricare le energie. Abbiamo staccato la spina ma dobbiamo subito riattaccarle. La paura ci fa bene.Dobbiamo rispettare e considerare l’avversario anche ricordando il risultato dell’andata. Troppe partite perse? Dobbiamo ritrovare i ... Leggi su juvedipendenza

Le probabili formazioni di Juventus-Lione, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2019/2020. Venerdì 7 agosto alle 21:00 la formazione di Maurizio Sarri, reduce dal nono Scudetto ...

Può festeggiare con 90 minuti di anticipo, Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio ha vinto la Scarpa d'Oro 2019/20. La notizia dell’esclusione di Cristiano Ronaldo dalla lista dei convocati della Juv ...

