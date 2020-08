Sardegna, l’ammissione della società che ha ottenuto 6 milioni sulla fiducia dalla giunta Solinas: “Neanche noi conosciamo gli eventi che organizzeremo” (Di sabato 1 agosto 2020) “Quando l’assessore dice che non conosce il calendario degli eventi è plausibile: ad oggi non lo conosciamo neanche noi”. Parola di Alessandro Nuccorini, ex ct della Nazionale di calcio a 5 e vicepresidente di TurSport Sardegna, il comitato che grazie a un emendamento della giunta Solinas presentato durante la discussione della cosiddetta ‘Salva imprese’, ha ottenuto senza alcuna selezione uno stanziamento di 5,7 milioni in tre anni per l’organizzazione di non meglio precisati – appunto – eventi sportivi. Anche i vertici di TurSport, insomma, durante una conferenza stampa tenuta il 30 luglio hanno confermato che la sovvenzione milionaria è ... Leggi su ilfattoquotidiano

MPenikas : FQ: Sardegna, l’ammissione della società che ha ottenuto 6 milioni sulla fiducia dalla giunta Solinas: “Neanche no… - vivere_sardegna : Ddl Zan, Adinolfi: “L’emendamento è un’ammissione di colpa” - sardegna_di : RT @Rosa_monaca: Giovani donne afghane fotografate durante l’esame di ammissione per l'università. Non le ferma la pandemia. Non le fermano… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna l’ammissione Riapertura Regioni dal 3 giugno: le mosse di Liguria, Sardegna, Sicilia e Campania Corriere della Sera