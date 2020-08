Sarà un agosto degno dei libri di Herman Melville? (Di sabato 1 agosto 2020) (foto: Getty Images)Ogni 1° agosto è tra le tante cose il compleanno di Herman Melville. I suoi libri hanno da sempre raccontato ai suoi lettori di avventure esotiche ma anche di viaggi spirituali mostruosi, di vita e peripli sul mare e isole remote, ma anche delle patologie, ingiustizie e idiosincrasie della società moderna e americana – compreso lo schiavismo e il razzismo – che paiono ancora attuali, in tempi di chiusure forzate e patemi lavorativi. In questo agosto che inizia coi contagi in rialzo nel resto del mondo ma ancora contenuti in Italia, questo mese che suggella l’inizio della non-vacanza per molti e che perde per una volta il ruolo di tempo vacanziero per eccellenza in Italia, rileggere l’autore di Moby Dick può essere più di ... Leggi su wired

