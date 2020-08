Santo del Giorno 1 Agosto: Sant’Alfonso Maria de’ Liguori (Di sabato 1 agosto 2020) Il Santo del Giorno 1 Agosto è Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e Dottore della Chiesa vissuto fra il ‘600 e il ‘700. Conosciamo meglio questa interessante figura religiosa: vediamo chi era, cosa fece, perché è importante e perché è stato canonizzato. Santo del Giorno 1 Agosto: cenni biografici su Sant’Alfonso Maria de’ Liguori Alfonso nacque a Marianella, nei pressi di Napoli, nel 1696. Molto portato per gli studi, dopo aver ricevuto la prima educazione, a soli 16 anni, grazie ad una speciale dispensa, si laureò in Legge. Per circa dieci anni il giovane fece con successo l’avvocato, ma una causa persa ad un certo ... Leggi su pianetadonne.blog

tutta_sbagliata : @Noninfluente Ogni santo sabato si festeggia la giornata mondiale del tagliaerba????? - Pollydolce : Santo del Giorno 1 Agosto: Sant'Alfonso Maria de' Liguori - Ape_Corina : RT @janavel7: Ultime notizie del #Tg2: Salvini è più bello di George Clooney Salvini è più intelligente di Einstein Salvini corre i 100… - gieffeci71 : RT @kattolikamente: La rappresentante democratica al Congresso USA Ocasio-Cortez @AOC dimostra di essere una imbecille e puro fenomeno medi… - DELIA49124753 : RT @Tonino71Tonino: Vi presento il Santo del giorno ?????????? -