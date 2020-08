Sanremo Giovani 2021, ecco come funzionerà: cinque seconde serate su Rai 1, la finale il 17 dicembre 2020 (Di sabato 1 agosto 2020) Sanremo 2021 sta lentamente prendendo forma. In onda dal 2 al 6 marzo, con un inevitabile slittamento di un mese rispetto alle ultime edizioni a causa dell'epidemia da Coronavirus, il prossimo Festival della Canzone Italiana vedrà nuovamente alla guida Amadeus, conduttore e direttore artistico dell'evento.A sette mesi dall'inizio del concorso, Amadeus ha deciso di rendere noto il regolamento che disciplina la gara dedicata ai Giovani talenti canori, che parteciperanno alla kermesse nella categoria Nuove Proposte nel 2021: Sarà l'edizione numero 70 più uno, un numero che ritorna. Mi piace svelare il regolamento di Sanremo Giovani proprio il 1° agosto. Prende così il via ufficialmente il Festival di Sanremo 2021, edizione ... Leggi su blogo

