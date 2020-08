Sanofi e Gsk produranno il vaccino contro il Covid-19 anche in Italia (Di sabato 1 agosto 2020) Le dosi del candidato vaccino contro il Covid-19 sviluppato da Sanofi in collaborazione con Gsk saranno prodotte anche in Italia, Francia, Belgio e Germania. Lo hanno fatto sapere le due aziende in ... Leggi su globalist

