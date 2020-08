Salvini torna al Papeete e i M5s fanno i nostalgici dei porti sicuri e di difesa della patria (Di sabato 1 agosto 2020) Le grandi sfide che ci sovrastano, con Covid in aumento nel mondo, altro che battaglie con evocazione di grandi principi contro le mascherine,, scoppio in alto del Pil senza precedenti, anche se ... Leggi su globalist

LegaSalvini : OPEN ARMS, GIAN DOMENICO CAIAZZA: 'SALVINI A PROCESSO E IL GOVERNO NO. C'È QUALCOSA CHE NON TORNA...' - fattoquotidiano : “Salvini, mettiti la mascherina”: il leader della Lega torna in Senato senza protezione individuale e viene richiam… - fattoquotidiano : SALVINI ORA RISCHIA IL PROCESSO Il suo destino giudiziario torna nelle mani del Senato @Snaporaz92 #FattoQuotidiano… - PetrazzuoloF : RT @serebellardinel: E' tornato al #papeete dove nemmeno un anno fa ebbro del consenso alle Europee fece cadere il Governo di cui faceva pa… - serebellardinel : E' tornato al #papeete dove nemmeno un anno fa ebbro del consenso alle Europee fece cadere il Governo di cui faceva… -