Salvini in vacanza a Milano Marittima, il vicesindaco Dem: “Rovini il nome di questa città” (Di sabato 1 agosto 2020) Battibecco tra il leader della lega Matteo Salvini e il vicesindaco di Prosperio, Veronica Proserpio, che ha accusato il capo del Carroccio di rovinare il nome di Milano Marittima, dove si trova in vacanza. Da qualche anno Milano Marittima è tappa fissa per le vacanze del leader della Lega Matteo Salvini, dove spesso porta anche … L'articolo Salvini in vacanza a Milano Marittima, il vicesindaco Dem: “Rovini il nome di questa città” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Monica24675734 : RT @MT_Meli_: Quindi: la Boschi non è libera di andare in vacanza, nelle modalità che preferisce (barca, come se il noleggio fosse roba da… - PowerFlower93 : @MarcoCiarmatori Eh ma lei è in vacanza da 15 giorni, alla faccia degli altri. Puoi non condividere ciò che pensa S… - DaCaiomauro : RT @soniabetz1: essere in vacanza 12 mesi all'anno a 15mila mese, #LaBellaVita di #Salvini - giacominchio1 : @lauzi_marco @AxiaFel @EsercitoCrucian E quindi un vicesindaco PD della provincia di Como non può andare in vacanza… - stefatien : @GiancarloDeRisi Lei in vacanza da 15 giorni ci può stare da buona piddina stellata salvini non ci puo andare anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini vacanza M. MARITTIMA: Salvini in vacanza, su Open Arms “sono tranquillo” | VIDEO Teleromagna24 Salvini e l'ipotesi rimpasto per commissariare Attilio

Le dimissioni. Nient'altro che le dimissioni. Questa - il ritiro di Attilio Fontana - resta la vera soluzione dell'affaire Lombardia. Ma la Lega, per evitare o per procrastinare la resa dei conti, sta ...

Dal Papeete a Forte dei Marmi: la nuova mappa della politica in vacanza

Ogni estate ha la sua regina dell'estate. Do you remember la Gallipoli dalemian-buttiglionesca? E la Capalbio - ancora? Ma suvvia! - del progressismo vegliardo? E il Cadore con la baita in cui Caldero ...

Le dimissioni. Nient'altro che le dimissioni. Questa - il ritiro di Attilio Fontana - resta la vera soluzione dell'affaire Lombardia. Ma la Lega, per evitare o per procrastinare la resa dei conti, sta ...Ogni estate ha la sua regina dell'estate. Do you remember la Gallipoli dalemian-buttiglionesca? E la Capalbio - ancora? Ma suvvia! - del progressismo vegliardo? E il Cadore con la baita in cui Caldero ...