"Salvini condannato e Renzi premier". Taormina sconvolgente: è il disegno della magistratura (Di sabato 1 agosto 2020) Il rinvio a giudizio di Matteo Salvini nell'ambito del caso Open Arms apre a uno scenario inquietantissimo. A rivelarlo è Carlo Taormina, il famoso avvocato che su Twitter sgancia la bomba: "Salvini sarà condannato in primo grado e dovrà dimettersi da senatore come Berlusconi" annuncia Taormina. "Questo il disegno della sinistra e della magistratura. Matteo Renzi tornerà a Palazzo Chigi per essere ripagato dell'affossamento della Lega con l'invenzione di questo governo". Salvini sarà condannato in primo grado e dovrà dimettersi da senatore come Berlusconi. ... Leggi su iltempo

